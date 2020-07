Coronavirus, oggi in Italia il numero di nuovi casi più alto dal 25 Giugno: la GEOGRAFIA del contagio, tutti i DATI Regione per Regione

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 197 guariti e 282 nuovi casi su 49.318 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,57% dei test processati. In Italia il dato dei nuovi casi giornalieri odierno è il più alto dal 25 Giugno. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi positivi sono Emilia Romagna (57), Lombardia (51), Veneto (36) e Basilicata (36, di cui 33 immigrati provenienti da fuori Regione).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

245.032 casi totali



35.082 morti

197.431 guariti

Fortunatamente continuano a diminuire i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Allo stato, infatti, non c’è alcuna emergenza ospedaliera e la situazione è ampiamente sotto controllo. La stragrande maggioranza dei positivi è in isolamento domiciliare e non presenta sintomi significativi.

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.322, così suddivisi:

724 ricoverati in ospedale ( 5,88% )

( ) 48 ricoverati in terapia intensiva ( 0,39% )

( ) 11.550 in isolamento domiciliare ( 93,73% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: