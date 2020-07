Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.565 , così suddivisi:

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti , 126 guariti e 255 nuovi casi su 40.526 tamponi . Oggi è risultato positivo lo 0,62% dei test processati. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia ( 74 ), Emilia Romagna ( 61 ) e Veneto ( 19 ), che da sole hanno il 60% dei nuovi casi di tutt’Italia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: aumentano i positivi e i ricoverati, +4 in reparto e +3 in terapia intensiva. Tutti i DETTAGLI

