Coronavirus, continuano ad aumentare i nuovi casi e i ricoverati in tutti i reparti ma i numeri dell’Italia restano contenuti [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 147 guariti e 170 nuovi casi su 25.551 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,66% dei test processati, in netto aumento rispetto a ieri e ai giorni scorsi. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia (34), Emilia Romagna (33), Liguria (24) e Veneto (16), che da sole hanno il 63% dei nuovi casi di tutt’Italia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

246.286 casi totali



35.112 morti

198.593 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.581, così suddivisi:

740 (+5) ricoverati in ospedale ( 5,9% )

( ) 45 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 11.796 (+10) in isolamento domiciliare ( 93,8% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: