Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.616 , così suddivisi:

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti , 275 guariti e 289 nuovi casi su 56.018 tamponi . Oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test processati, la percentuale più bassa degli ultimi dieci giorni. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono Lombardia con 46 , Veneto con 42 , Lazio con 34 , Emilia Romagna con 28 , Liguria con 20 , Campania con 19 e Sicilia con 18 . I nuovi casi sono tutti asintomatici, la situazione resta molto confortante. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

article

1461335

MeteoWeb

Coronavirus, oggi in Italia appena 289 nuovi casi tutti asintomatici: diminuiscono ancora i ricoveri, -18 in reparto e -2 in terapia intensiva. Altri 275 guariti [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore…

http://www.meteoweb.eu/2020/07/coronavirus-bollettino-italia-29-luglio-2020/1461335/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2020/07/coronavirus-320.png

Coronavirus

1° PIANO