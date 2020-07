Coronavirus, anche oggi brutte notizie: aumentano i ricoveri per il 2° giorno consecutivo, più casi e meno tamponi [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 8 morti, 133 guariti e 208 nuovi casi su 22.166 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,93% dei test processati, la percentuale più alta delle ultime settimane, superiore del doppio rispetto a ieri e del triplo rispetto a due giorni fa. Anche oggi i nuovi casi sono per oltre la metà del totale nazionale in Lombardia (+111), al secondo posto c’è l’Emilia Romagna (+38), poi la Campania con 27 nuovi casi, il Lazio con 19 e il Piemonte con 6. Appena un nuovo positivo in Veneto, mentre le Regioni senza nuovi casi sono Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

241.819 casi totali



34.869 morti

192.241 guariti

Per il secondo giorno consecutivo aumenta il numero dei positivi e dei ricoverati. Attualmente, infatti, in Italia abbiamo 14.709 soggetti positivi al Covid-19. Questi pazienti sono così suddivisi:

946 ricoverati in ospedale ( 6,4% )

( ) 72 ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 13.691 in isolamento domiciliare ( 93,1% )

In terapia intensiva ci sono due pazienti in meno rispetto a ieri, ma negli altri reparti ce ne sono sei in più mentre in isolamento domiciliare abbiamo un’ottantina di nuovi positivi rispetto a ieri. Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: