Coronavirus, Bolsonaro risultato positivo al Covid-19

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha riferito di essere risultato positivo al Covid-19. Lo riportano i media brasiliani. Nella serata di lunedì il capo dello Stato aveva riferito di avere alcuni sintomi associati alla malattia da nuovo coronavirus – febbre a 38 gradi e un tasso di ossigenazione del sangue al 96 per cento – e di aver deciso di effettuare un test.

Avvertiti i malori, Bolsonaro si era recato all’Hospital das Forcas Armadas, da cui è uscito con una risonanza magnetica al polmone che non avrebbe individuato “alcun problema”. Il presidente, che da tempo denuncia un eccesso di allarmismo sulla crisi sanitaria, si era già in passato sottoposto ad almeno due test di Covid-19, in coincidenza con contagi accertati tra i suoi piu’ stretti collaboratori. Esami il cui referto era stato reso pubblico solo dopo una richiesta formale della Corte suprema.

Nella mattinata di oggi anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, ha annunciato l’intenzione di effettuare il test, dopo che nel fine settimana aveva incontrato lo stesso Bolsonaro. Pur “non mostrando nessun sintomo” ricollegabile al contagio, Chapman “sta adottando tutte le precauzioni del caso” ha fatto sapere l’ambasciata. La riunione era quella tenuta sabato 4 luglio in ambasciata, in occasione della festa per l’indipendenza degli Stati Uniti. In una foto scattata per l’occasione, tutti senza mascherina, presidente brasiliano appare abbracciato al ministro degli Esteri Ernesto Araujo, e circondato tra gli altri dallo stesso Chapman, dal capo gabinetto della presidenza, Walter Souza Braga Netto, dal ministro della Difesa Fernando Azevedo e Silva e dal figlio Carlos.