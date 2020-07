“Il Coronavirus è un bufala”: 30enne va a “Covid party”, si infetta e muore

Credeva che il Coronavirus fosse una bufala e che ha partecipato a un “Covid party“: un 30enne è morto dopo essere stato infettato da una persona presente alla festa, secondo quanto riporta il New York Times.

La dott.ssa Jane Appleby, responsabile presso il Methodist Hospital di San Antonio (dove è deceduto l’uomo), ha precisato che il 30enne aveva partecipato all’incontro per verificare se il Coronavirus fosse reale: ha confessato all’infermiera che lo seguiva di avere partecipato alla festa.

“Penso di aver fatto un errore. Pensavo fosse una bufala, ma non lo è“, avrebbe detto prima di morire.