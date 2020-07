Coronavirus, Conte: “Possibile prolungare lo stato di emergenza dopo il 31 luglio”

“Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte a margine della cerimonia del Mose. “Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione“.

Quella sulla proroga dello stato di emergenza “è una decisione collegiale da prendere in Cdm con tutti i ministri. Faccio solo una riflessione anticipatoria, lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus ma semplicemente che siamo nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali, quindi non vi dovete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza. Quindi ragionevolmente lo prorogheremo“.

“Senza lo stato di emergenza non avremmo più gli strumenti per poter intervenire e nel caso circoscrivere la chiusura di attività in territori predeterminati e circoscritti“.