Coronavirus e fase 3, troppa folla a Capri: Sos del Sindaco per il rispetto delle regole

Il weekend particolarmente affollato di turisti, con la piazzetta e le stradine ricolme di gente che hanno messo a dura prova il rispetto delle regole anti Covid, ha convinto il sindaco di Capri, Marino Lembo, a inviare una lettera al Prefetto di Napoli e ai vertici delle forze dell’ordine, il comandante provinciale dei Carabinieri e il Questore, per chiedere che nei fine settimana venga aumentato il contingente presente sull’isola. La richiesta di piu’ agenti – spiega Lembo – serve a poter meglio monitorare la situazione e tenere sotto controllo non solo gli sbarchi ma anche le stradine del centro storico, dalla piazzetta alle viuzze laterali, in questo fine settimana prese d’assalto dagli habitue’ della movida.