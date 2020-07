Coronavirus, epidemiologi contro lockdown e mascherine: “Pandemia non è più mortale come prima, unica strategia è convivenza”

L’epidemiologo Carl Heneghan, direttore del Centre for Evidence-Based Medicine dell’Università di Oxford, e il collega Tom Jefferson del Centre for Evidence-Based Medicine hanno fatto il punto sulla situazione attuale della pandemia di coronavirus in un’intervista per Unherd, trattando diversi temi da quello delle mascherine alla stagionalità e al ciclo di vita del virus, fino alle strategie adottate per affrontare l’emergenza.

“A parte le persone che sono esposte in prima linea, non ci sono evidenze del fatto che le mascherine facciano la differenza, ma quello che è ancor più straordinario è l’incertezza: noi non sappiamo se queste cose fanno la differenza. La scienza è abituata ad avere a che fare con l’incertezza e la affronta con gli esperimenti. Avremmo dovuto fare trial di controllo randomizzati a febbraio, marzo e aprile ma non più adesso perché la circolazione virale è bassa e avremmo bisogno di un enorme numero di persone per mostrare se c’è qualche differenza”, afferma Jefferson, che cita uno studio condotto sulla popolazione e pubblicato nel 2015 che ha svelato come le mascherine di tessuto non solo non funzionino ma che saliva, umidità e secrezioni probabilmente le rendono più permeabili agli agenti in entrata. E Heneghan rincara la dose: “Certamente, le persone possono indossare le mascherine ma non possono dire che sia una decisione basata sull’evidenza… c’è una reale separazione tra una decisione basata sull’evidenza e la definizione opaca “siamo guidati dalla scienza”, che non è l’evidenza”.

Sul ciclo di vita della pandemia, Heneghan afferma: “Una delle chiavi dell’infezione è guardare a chi è contagiato, che mostra una fondamentale differenza se si paragona la teoria della pandemia alla teoria stagionale. In una pandemia, ci si aspetterebbe di vedere i giovani colpiti in modo sproporzionato, ma nel Regno Unito abbiamo avuto solo 6 vittime tra i bambini, che è molto meno di quello che vedremmo normalmente in una pandemia. L’alto numero di vittime con oltre 75 anni si adatta alla teoria stagionale”. Proprio sulla stagionalità del virus, l’esperto fa l’esempio degli Stati Uniti, in cui c’è una situazione completamente diversa tra New York e l’area circostante, che include il New Jersey, e Texas e California. Mentre New York e New Jersey hanno avuto un brusco aumento di casi e di morti, in Texas e California ora assistiamo ad un aumento dei casi ma non delle vittime, che sono solo un decimo di quanto registrato a New York. “Quindi sembra che ci sia qualcosa di radicalmente differente ora. Perché tutti guardano i casi? Guardiamo a cosa sta succedendo con le vittime, perché ora le vittime non stanno aumentando come facevano a marzo e aprile e c’è qualcosa di diverso che sta accadendo con il virus ora che non sembra avere la stessa virulenza e lo stesso impatto sulla mortalità”, ha dichiarato Heneghan .

“La stabilità del virus è molto più bassa quando la temperatura aumenta ma l’umidità sembra essere particolarmente importante. Più bassa è l’umidità, più stabile è il virus nell’atmosfera e sulle superfici. Ora è inverno nell’emisfero meridionale, motivo per il quale luoghi come l’Australia stanno avendo improvvisamente epidemie”, ha aggiunto Heneghan.

Sul lockdown, Heneghan afferma: “Molte persone hanno detto che avremmo dovuto imporre il lockdown prima, ma il 50% delle case di riposo ha sviluppato epidemie durante il lockdown, quindi ci sono questioni all’interno della trasmissione di questo virus che non sono chiare. Il lockdown è un’arma spuntata e c’è bisogno di conversazioni intelligenti su quali strategie di mitigazione possono far funzionare la società mentre proteggiamo i più vulnerabili”. A questo punto, l’esperto fa l’esempio della Germania, le cui strategie di protezione nelle case di riposo probabilmente hanno determinato un bilancio delle vittime molto più basso rispetto ad altri Paesi. “I benefici della strategia attuale sono superati dai danni. Quando si tratta di soppressione, solo il virus avrà determinazione in questo. Se si segue la politica della Nuova Zelanda di sopprimerlo e chiudere il Paese per sempre, allora si avrà un problema. Questo virus è talmente fuori ora che io non vedo una strategia che rende la soppressione un’opzione sostenibile. La strategia giusta ora dovrebbe essere come impariamo a convivere con questo virus”, continua Heneghan.

Sulla reazione del mondo a questa pandemia, Jefferson ha dichiarato: “Sono un sopravvissuto a 4 pandemie e per le altre 3, non mi sono neanche reso conto che stessero avvenendo. Le persone sono morte ma non è cambiato nulla e nessuna struttura della società è stata erosa come in questa risposta. Vedo che sono stati compiuti passi a livello europeo sull’imparare dai nostri errori e sul cambiare le politiche? La risposta è no”. Jefferson sottolinea anche l’importanza della separazione dei pazienti negli ospedali, per evitare che diventino hotspot dell’infezione, trasmettendola anche ai pazienti non contagiati che si recano in ospedale per altri motivi.

Sulle politiche, Heneghan si è espresso così: “Noi come individui siamo parte del problema perché il sensazionalismo guida le persone a cliccare e leggere l’informazione. Quindi è un grande circolo perché abbiamo creato il problema: se mettiamo lo scenario peggiore, andremo a guardare quello. Se vogliamo una soluzione, le persone devono smettere di cliccare su questa roba sensazionalista”.