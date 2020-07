Coronavirus: esperti OMS a Pechino, indagheranno sull’origine della pandemia

Due esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità saranno a Pechino per 2 giorni: sonderanno il terreno per una missione più ampia, che indagherà sulle origini della pandemia di Coronavirus.

I due esperti sabato e domenica lavoreranno per definire “obiettivo e termini di riferimento” per la futura missione, grazie alla quale si tenterà di comprendere come il virus abbia effettuato il salto dagli animali agli esseri umani, ha precisato l’agenzia.