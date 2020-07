Coronavirus, la fine del lockdown e il rischio di ricomparsa dell’epidemia: “Il deconfinamento graduale è lo scenario migliore”

Ora che la fase più dura dell’emergenza coronavirus in Italia è ampiamente alle spalle, si discute molto della possibilità di una seconda ondata in autunno. In assenza di un vaccino o di farmaci efficaci, gli interventi non farmaceutici rappresentano ancora i principali strumenti per combattere la pandemia. In uno studio pubblicato su Nature, Leonardo López e Xavier Rodó del Barcelona Institute for Global Health hanno analizzato differenti scenari post-lockdown utilizzando un modello SEIR (suscettibile-esposto-infetto-guarito) stocastico. “I nostri risultati suggeriscono che il lockdown dovrebbe restare in vigore per almeno 60 giorni per prevenire la crescita dell’epidemia, così come una seconda ondata potenzialmente più grande di casi di SARS-CoV-2 entro pochi mesi”, scrivono gli autori.

“Il nostro studio dimostra l’importanza di prendere azioni rapide ed efficienti per limitare la diffusione dell’epidemia e prevenire la ricomparsa della malattia. Le strategie di deconfinamento graduale producono sempre un ridotto numero di infezioni e decessi rispetto all’improvvisa liberazione di moderate-grandi parti della popolazione. Al contrario, se un improvviso deconfinamento è inevitabile a causa dello stress economico imposto da lockdown persistenti, può essere considerato uno schema di deconfinamento misto, in cui gli individui più suscettibili alla malattia dovranno ancora essere protetti dall’infezione per un periodo di tempo maggiore. Le persone non a rischio potrebbero uscire completamente dal lockdown, continuando a seguire il distanziamento sociale e altre misure. Sarebbe ancora fondamentale mantenere i tassi di trasmissione bassi il più possibile attraverso i test e il tracciamento dei contatti”, riportano le conclusioni dello studio.

“I nostri risultati sono in linea con altri nel mostrare che, in assenza di altre misure di controllo (per esempio, aumenti nella rilevazione dei casi, isolamento e/o tracciamento dei contatti), una diffusa distensione del distanziamento sociale determinerà una ripresa dei casi, che molto probabilmente travolgerà la capacità sanitaria. Anche il nostro schema misto (strategia di deconfinamento improvviso + graduale) potrebbe riprodurre il potenziale sollevamento della quarantena eseguito in due fasi secondo età o classi di rischio. I nostri risultati indicano minori mortalità cumulative con una differenza fino al 50% del numero totale di vittime tra gli scenari di 30 e 90 giorni (100.000 e 200.000 persone rispettivamente). Un numero più alto di casi totali è osservato anche per lo scenario di 90 giorni (dell’ordine di 20 milioni di persone in più) ma con una minore mortalità”, continua lo studio.

“Le nostre simulazioni suggeriscono che, in assenza di un vaccino o di trattamenti antivirali efficaci, potrebbero verificarsi ondate epidemiche ricorrenti e lockdown più lunghi portano a ondate più tardive. Il deconfinamento graduale sembra essere lo scenario migliore in termini di incidenza della malattia e l’estensione temporale delle restrizioni per i gruppi più suscettibili determina una notevole riduzione del bilancio delle vittime. L’impiego di distanziamento sociale, mascherine, guanti e altre misure di protezione individuale ha un grande impatto nel ridurre l’attuale picco di casi attivi, ma la ridotta consapevolezza nel tempo delle minacce della pandemia potrebbe determinare una seconda ondata epidemica più ampia. In uno scenario generale, una durata maggiore dell’immunità riduce le dimensioni della seconda ondata di circa il 30% e se dura un anno, ridurrebbe della metà il periodo o la ricomparsa delle ondate epidemiche (da un anno a 6 mesi)”, scrivono gli autori.

“I nostri risultati indicano che, in termini di un efficace contenimento, l’implementazione precoce del lockdown e l’implementazione efficace delle misure di distanziamento sociale e di protezione personale sono gli interventi più efficaci. Nel prossimo futuro, combinare le strategie potrebbe essere un approccio ottimale. I nostri risultati dimostrano che un ritorno alle precedenti condizioni ritardato e più graduale, sollevando parzialmente il lockdown quando il numero di casi attivi è ancora alto, potrebbe portare ad una crescita epidemica continua se il tempo del lockdown è inferiore a 45 giorni. Invece, restrizioni alla mobilità più brevi ma più rigide, l’implementazione del distanziamento sociale e l’adozione di adeguate misure di protezione personale sembrano essere altamente efficaci nel contenere la diffusione dell’epidemia. Le mascherine potrebbero fornire una barriera molto più efficace di quanto stimato in precedenza, riducendo di molto il numero di virus infettivi nel respiro e proteggendo le persone non contagiate dagli aerosol del SARS-CoV-2”, riporta lo studio.

“La riduzione nella trasmissibilità attraverso un precoce distanziamento sociale e l’uso personale di misure non farmaceutiche possono quindi avere risultati importanti in termini di riduzione dell’incidenza della malattia. Potrebbero persino aiutare a bloccare la ricomparsa del COVID-19 nel 2021, se applicati in combinazione con lockdown molto più brevi. Le campagne pubbliche di decisori politici e agenzie sanitarie dovrebbero quindi continuare ad allertare il pubblico dei rischi di nuove epidemie e sottolineare il bisogno di comportamenti personali protettivi e del distanziamento sociale”, concludono gli autori dello studio.