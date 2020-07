Coronavirus: in Francia circa 1.400 nuovi casi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati circa 1.400 casi di contagio da COVID-19 e 22 nuovi cluster. L’ha segnalato la Direzione generale di sanità transalpina, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa France Presse. I decessi avvenuti nelle ultime 24 ore con COVID-19, inoltre, sono stati 15, che portano il totale a 30.238. Secondo la direzione, c’è un “aumento della circolazione virale”, con un tasso R pari a un 1,3 in “aumento costante dal primo luglio”. Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 24 nuovi cluster, che portano il totale a 247 ancora attivi. Uno dei più grossi è in Bretagna a Quiberon, con 72 persone positive.