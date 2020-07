Coronavirus: Gallera, ‘dati ci inducono alla speranza e all’ottimismo’

Milano, 26 lug. (Adnkronos) – “Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, nove meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi”. Così l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi, domenica 26 luglio, sull’emergenza coronavirus in Lombardia.