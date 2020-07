Coronavirus Germania: l’esercito tedesco addestra i cani ad annusare il Covid

La Germania è pronta a una fase 3 attiva contro il coronavirus e utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione. L’esercito tedesco ha infatti avviato un progetto per l’addestramento dei cani ad annusare il Covid. Il programma, portato avanti assieme all’università di Veterinaria di Hannover, coinvolge al momento dieci animali di diverse razze: pastori alsaziani, spaniel e retriever. I cani appartengono tutti al centro di addestramento della Bundeswehr nella regione occidentale di Vulkaneifel.

“Con un tasso di successo dell’80% i ricercatori continuano a portare avanti il progetto”, ha reso noto la scuola di addestramento, aggiungendo che un primo studio sui risultati sarà diffuso nelle prossime settimane. I cani si stanno esercitando ora ad annusare il virus in campioni di saliva di persone infette, nei quali il virus è stato inattivato. In un successivo stadio, gli animali lavoreranno con campioni di saliva dove il virus è attivo.La seconda fase si dovrà svolgere in un contesto di maggiore sicurezza per garantire che nessuno venga contagiato, ha sottolineato la ricercatrice Paula Jendrny.

Usati con successo dalle forze dell’ordine per individuare droga ed esplosivi, i cani hanno già dimostrato di poter mettere il loro olfatto al servizio della medicina. Vi sono cani che sono stati addestrati ad individuare alcuni tipi di tumore e livelli troppo alti di zucchero nel sangue dei diabetici.