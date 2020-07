Coronavirus: via libera della Camera alla “Giornata in memoria delle vittime”, scelta una data simbolica

L’Aula della Camera ha dato ieri il via libera all’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Il testo, approvato a Montecitorio con 418 voti a favore, nessun contrario e tre astensioni, passa al Senato.

Il testo approvato a Montecitorio prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus“, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’ epidemia.

In tutti i luoghi pubblici e privati dovrà essere osservato un minuto di silenzio.

La data del 18 marzo è stata scelta perché è stata la giornata in cui si è registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale.