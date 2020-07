Coronavirus, il governo spagnolo rassicura: “I viaggi in Catalogna sono sicuri”

“I viaggi in Catalogna sono sicuri“: lo ha affermato, a nome del governo spagnolo, il vice presidente Pere Aragones, in riferimento alle misure adottate da altri Paesi europei di fronte al nuovo picco di casi di Coronavirus in Spagna, in particolare in Catalogna.

La Francia ha invitato i suoi cittadini a non recarsi nella regione catalana, mentre il Regno Unito ha chiesto di evitare viaggi non essenziali nella penisola iberica, imponendo una quarantena di 14 giorni per chiunque rientri dalla Spagna.

“Il Coronavirus sta colpendo tutti i Paesi, ed inevitabilmente anche la Catalogna“, ha detto Aragones assicurando che vengono seguite tutte “le misure di sicurezza previste“.