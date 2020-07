Coronavirus, il dg dell’Oms ribadisce l’impegno dell’Italia: “Esempio di controllo del virus”

“Ci sono molti esempi che arrivano da tutto il mondo”, di Paesi che “hanno dimostrato come anche un’epidemia molto intensa può essere riportata sotto controllo. Alcuni di questi esempi sono l’Italia, la Spagna e la Corea del Sud, e anche a Dharavi – una baraccopoli di Mumbai – dove un forte impegno della comunità e l’applicazione delle regole base del ‘testare, tracciare, isolare e trattare tutti i malati’ sono stati la chiave per rompere la catena di trasmissione e sopprimere il virus”. Con queste parole, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, è tornato ancora una volta a citare, tra gli altri, il nostro Paese tra gli esempi ‘virtuosi’ della battaglia contro Covid-19.

E’ ancora possibile tenere l’epidemia di coronavirus sotto controllo, spiega l’Oms. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha evidenziato che nelle ultime sei settimane il numero di casi di covid-19 a livello globale è più che raddoppiato.