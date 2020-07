Coronavirus: il direttore del CDC in Cina si è sottoposto al vaccino sperimentale

Il direttore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Gao Fu, ha detto di essere stato tra coloro che si sono fatti somministrare il vaccino sperimentale contro il Covid-19. Secondo i media locali, Gao, 59 anni, lo ha rivelato domenica durante un forum organizzato da Alibaba Health e Cell Press, spiegando che la mossa aveva lo scopo di aumentare la fiducia del verso i vaccini e contro la diffidenza verso le immunizzazioni, alla base di teorie cospirative e attacchi agli scienziati.

Gao non ha rilasciato dettagli sull’iniezione, come quando e dove sia avvenuta e, soprattutto, quale tra quelli in sperimentazione. Gao e’ tra gli autori di un rapporto sul vaccino BBIBP-CorV, pubblicato sulla rivista Cell a giugno e che ha indotto alti livelli di anticorpi neutralizzanti in topi, cavie, conigli e primati non umani (scimmie cynomolgus e macachi rhesus). Gao e’ anche uno dei leader nella ricerca e nello sviluppo di un vaccino proteico ricombinante sviluppato dall’Institute of Microbiology, dall’Accademia cinese delle scienze e da Anhui Zhifei LongKema Biopharmaceutical, che e’ stato approvato dalle autorita’ nazionali per accesso alla clinica il 19 giugno.