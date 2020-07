Coronavirus, il ministro Azzolina: “Plexiglas nelle aule? E’ una fake news”

Barriere di plexiglas nelle aule? “Una delle tante fake news che riguardano la scuola. Mettere un’immagine con cabine in plexiglas significa fare clic”. Lo ha detto dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervistata da In Onda su La7, spiegando che in una riunione del Comitato tecnico scientifico “si era pensato a soluzioni diverse e si era parlato anche di possibili divisori, ma non di cabine in plexiglas che poi io ho visto sui giornali. Mai e poi mai abbiamo pensato a una cosa del genere. Chi può mai immaginare di mettere gli studenti in ‘gabbie’ di plexiglas?”