La Gran Bretagna non parteciperà al piano dell’Unione Europea per procurarsi il vaccino contro il coronavirus: lo ha annunciato l’ambasciatore britannico presso l’Ue, Sir Tim Barrow. Londra ha scelto di non partecipare perché “sarebbe costretta a interrompere i negoziati in corso con i fabbricanti in trattativa anche dall’Ue” e perché non avrebbe alcun ruolo nella governance sui fornitori, la quantità di dosi o l’agenda di distribuzione, ha spiegato l’ambasciatore.