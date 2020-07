Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Mascherina? Non se ne può ancora fare a meno”

Dobbiamo ancora usare la mascherina? “Sì, non se ne può ancora fare a meno: penso che debba diventare un po’ come gli occhiali da sole, da portare con noi e usare quando serve. Ovvero nei luoghi chiusi, affollati, e all’aperto quando non si può rispettare il distanziamento”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, nel giorno delle polemiche per il rifiuto della mascherina, oggi in Senato, da parte del leader della Lega Matteo Salvini. “Usiamola quando serve – continua il virologo – perché non ha senso prendere la tintarella con la mascherina, ma questo dispositivo è utile e deve essere utilizzato nei casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento e nei luoghi chiusi e affollati”, conclude.