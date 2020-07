Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Nuovi casi bassissimi, ma resta la scommessa dei focolai”

“I dati di oggi ci confermano una circolazione endemica, con numeri bassissimi. Si riducono i casi positivi e i ricoveri per Covid-19, e la Lombardia sembra essersi normalizzata, anche se oggi in generale c’è da tener conto del numero ridotto di tamponi. Resta la scommessa dei focolai, spesso legati a casi importati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e anche noi, singolarmente, dobbiamo rispettare le misure per contribuire a controllare la diffusione del virus. Perché rilevare i focolai e tracciare i casi è importante, ma anche i cittadini possono dare una mano a contrastare il virus“, conclude Pregliasco.