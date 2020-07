Coronavirus, il virologo Silvestri: “non esiste nuova normalità, dobbiamo tornare a stare insieme come ai bei tempi”

“In questi tempi in cui tanti parlano di “nuovo normale” (termine che io cordialmente detesto), a me invece piace ripensare con nostalgia ad alcuni vecchi concerti di popolo a cui ho avuto la fortuna di assistere. Come uno di quelli memorabili, i leggendari Pink Floyd allo stadio Olimpico di Montreal, maggio 1994. Spero solo che nonostante gli anni ed i capelli bianchi si possa presto tornare a stare insieme come ai bei tempi. Il “nuovo normale” non sara’ mai accettabile, e non appena possibile lo butteremo via, insieme a questo virus“. Lo ha scritto su facebook il noto virologo Guido Silvestri.