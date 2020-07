Coronavirus: in Israele l’epidemiologo Barbash coordinerà la lotta al Covid-19

Sarà l’esperto Gabi Barbash, epidemiologo, professore e medico il nuovo coordinatore della risposta al Coronavirus in Israele, colpito da una seconda ondata di contagi. A riferirne sono i media israeliani, ricordando che l’esperto è stato direttore dell’ospedale Ichilov di Tel Aviv oltre che a capo del ministero della Sanità del paese. “Auguro al professor Barbash un pieno successo nelle sue nuove funzioni. Io sono certo che la sua esperienza sarà di grande aiuto. Spero che trovi l’equilibrio tra risposta all’emergenza sanitaria ed esigenze economiche e che abbia responsabilità ed autorità”, ha scritto il leader dell’opposizione Yair Lapid su Twitter. Barbash è stata una delle voci più critiche nei confronti della gestione del governo e del ministero della Salute del paese alla crisi del Coronavirus. In una recente intervista alla Dpa, aveva accusato la leadership israeliana di aver preso decisioni affrettate cedendo alle pressioni dell’opinione pubblica per una veloce riapertura dell’economia nella falsa speranza che il virus fosse stato sconfitto nel paese.