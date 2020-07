Coronavirus: in Lombardia zero nuovi casi a Mantova, Como, Lecco e Pavia

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – Il grosso dei nuovi casi di positività al covid19 in Lombardia si è registrato a Bergamo e Brescia, dove sono rispettivamente 29 in più rispetto a ieri e 17.

Zero casi invece a Mantova, dove si sta cercando di spegnere i focolai in salumifici e macelli. Nessun nuovo positivo neanche a Como, Lecco e Pavia. Nel milanese ci sono cinque casi, ma quattro sono a Milano città.

Ci sono poi tre casi a Lodi, uno a Cremona, cinque a Monza, uno a Sondrio e un altro a Varese.