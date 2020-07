Coronavirus, in Spagna +1.153 casi in 24 ore: è il dato più alto dal 1 maggio

L’epidemia di Covid-19 riparte in Spagna, dove sono stati registrati 1.153 nuovi casi di coronavirus in 1 giorno (alle 14 di oggi). E’ la cifra più alta dal primo maggio. In base ai dati diffusi dal ministero della Sanita’ spagnolo, il totale dei contagi sale a 282.641.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 9 a un totale di 28.441 dall’inizio dell’epidemia. I casi che hanno richiesto il ricovero in ospedale sono 427 in un giorno e per 21 si è resa necessaria la terapia intensiva. Negli ultimi 14 giorni nel Paese sono stati diagnosticati 24.034 nuovi casi. I contagi aumentano soprattutto in Catalogna (+211 in un giorno) a Madrid (+199) e, soprattutto, in Aragona (+424). A Madrid i casi sono aumentati del 413% in una settimana.