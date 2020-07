Coronavirus, l’infettivologo Matteo Bassetti: “Io negazionista? Sono schifato”

“Sono veramente schifato da leggere sui quotidiani che, per avere partecipato al convegno in Senato di ieri, sono stato definito “negazionista”.

Io che ho passato negli ultimi centinaia di ore ad assistere i malati Covid in ospedale e fuori (1500 in totale), che ho avuto l’onore e l’onere di essere capitano del “dream-team” del Policlinico San Martino sul Covid, che ho coordinato un gruppo di ricerca che ha prodotto 20 articoli scientifici sui vari aspetti diagnostici e clinici in soli 3 mesi, che ho sperimentato nuovi farmaci e potrei continuare ancora a elencare altri attività cliniche svolte sul tema“: lo ha scritto su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, riferendosi alle polemiche seguite al convegno organizzato ieri in Senato da Vittorio Sgarbi.

“Quello che è stato detto e fatto da altre persone invitate ieri in Senato, personalmente non lo condivido e ne prendo le distanze. Resta il fatto però che oggi anche alcuni colleghi hanno avuto il coraggio di definire me e altri, solo perché invitati ieri in Senato, anti-scientifici. E’ probabile che uno di loro, essendo ormai vicino alla pensione, non abbia né tempo né voglia di leggere la letteratura scientifica. Se guardasse le pubblicazioni in pubmed digitando “Bassetti M” avrebbe un’idea diversa e magari imparerebbe qualcosa.”