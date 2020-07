Coronavirus: isolati gli anticorpi neutralizzanti più potenti

Una ricerca pubblicata su “Nature” ha mostrato che gli anticorpi neutralizzanti, isolati da pazienti con gravi forme di Covid-19, possono sopprimere il virus Sars-Cov-2.

I ricercatori del Columbia University Irving Medical Center hanno isolato gli anticorpi di diversi pazienti positivi, individuandone alcuni molto potenti nella neutralizzazione del virus, ed ha dimostrato che i soggetti con forme più gravi di Covid-19 hanno anche una risposta anticorpale più forte e duratura.

I ricercatori hanno spiegato che i loro anticorpi purificati e fortemente neutralizzanti forniscono una protezione significativa dall’infezione da Sars-CoV-2 nei criceti e stanno pianificando ulteriori studi su altri animali e sugli esseri umani.

Una delle principali risposte del corpo umano a un’infezione è quella di produrre anticorpi, proteine ​​che si legano al patogeno per neutralizzarlo e contrassegnarlo in modo che sia distrutto dalle cellule del sistema immunitario. Diversi farmaci e vaccini contro il Coronavirus sono in fase di sperimentazione clinica, ma potrebbero non essere pronti ancora per diversi mesi. Nel frattempo, gli anticorpi neutralizzanti potrebbero essere usati per trattare altri malati o addirittura prevenire l’infezione. L’approccio è simile a quello del plasma dei guariti, ma potenzialmente più efficace, secondo gli autori dello studio.

I ricercatori hanno utilizzato i campioni di sangue di pazienti con malattia moderata e grave trattati all’Irving Medical Center di New York City. Il team ha scoperto che, sebbene molti pazienti infetti producano quantità significative di anticorpi, la qualità di questi anticorpi varia. Nei pazienti studiati, quelli con patologie gravi che hanno richiesto ventilazione meccanica hanno prodotto gli anticorpi più fortemente neutralizzanti.

Il team ora sta indagando sull’efficacia di questi anticorpi in altri animali, prima di arrivare a sperimentare lo stesso approccio in pazienti con Covid-19.