Coronavirus, Italia superata anche da Sudafrica e Pakistan per numero di casi ma resta in vetta alla classifica dei morti

L’Italia è scesa al 13° posto nella classifica dei Paesi con più casi totali di Coronavirus nel mondo: nella giornata di Venerdì 10 Luglio è stata superata da Sudafrica, dove l’epidemia galoppa a ritmi vertiginosi in concomitanza col periodo più freddo e umido dell’anno, e dal Pakistan dove il contagio continua a progredire seppur in modo molto lento. A fronte del numero di casi totali (250 mila in Sudafrica, 243 mila in Pakistan e 242 mila in Italia) è bene ricordare che in Sudafrica vivono 59 milioni di persone, un milione in meno dell’Italia, mentre in Pakistan abbiamo 221 milioni di residenti, un dato eloquente per capire quanto in realtà in Pakistan il Covid-19 stia circolando molto meno rispetto al nostro Paese e a quello sudafricano.

Ma il dato che ancora una volta balza subito all’occhio, è quello del numero dei morti: in Italia sono ormai quasi 35.000, per la precisione 34.938, mentre in Sudafrica appena 3.860 e in Pakistan appena 5.058. Parliamo di 65 morti ogni milione di abitanti in Sudafrica, appena 23 morti ogni milione di abitanti in Pakistan e ben 578 morti ogni milione di abitanti in Italia.

Nonostante il 13° posto nell’elenco dei Paesi con più casi, l’Italia resta il 4° Paese al mondo per numero assoluto di morti, dietro soltanto a USA (136 mila), Brasile (70 mila) e Regno Unito (44 mila). In rapporto alla popolazione, però, il solo Regno Unito (658 morti ogni milione di abitanti) ha un dato sensibilmente superiore a quello dell’Italia, che è in linea con la Spagna (607 morti ogni milione di abitanti) e abbondantemente al di sopra di tutti gli altri Paesi del mondo (negli USA siamo a 412 morti ogni milione di abitanti, in Brasile a 331, in Messico a 260, in Germania a 109).