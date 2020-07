Coronavirus, strategie a confronto: l’approccio del rigido lockdown dell’Italia e quello soft senza chiusure della Svezia [DATI]

Il noto virologo Guido Silvestri ha pubblicato stamattina su facebook i due grafici che evidenziano l’andamento dei morti giornalieri da Coronavirus in Italia e in Svezia: “Come sapete, la differenza fondamentale è che Italia ha avuto un lockdown rigidissimo per quasi due mesi (più un mese di semi-lockdown”), la Svezia ha avuto no lockdown. La mortalità totale per milione di abitanti è simile (un pò più bassa in Svezia, ma poca cosa)”.In Italia siamo a 578 morti per ogni milione di abitanti, in Svezia siamo a 547 morti ogni milione di abitanti. Nel mondo hanno fatto peggio soltanto Belgio (844 morti per ogni milione di abitanti), Regno Unito (658) e Spagna (607).

“Alcuni hanno sottolineato che la Svezia ha densità di abitanti piu’ bassa – ma in realtà la grande maggioranza dei morti di COVID in Svezia sono avvenuti nei centri urbani“. A tal proposito è bene ricordare che Stoccolma ha una densità abitativa superiore di più del doppio rispetto a quella di Roma, e che gran parte del territorio svedese è inabitato, e la popolazione si concentra in poche città con un’alta densità abitativa.

Ecco i grafici, rispettivamente, dei morti giornalieri in Italia e Svezia: