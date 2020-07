Coronavirus: Kosovo, Serbia e Montenegro tra i Paesi a rischio, l’Italia blocca aerei e treni

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi una nuova ordinanza che prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per Serbia, Montenegro e Kosovo.

I 3 Paesi si aggiungono dunque alla lista di quelli a rischio per la pandemia, che già comprendeva 13 nazioni.

Attualmente il blocco riguarda 16 Paesi:

Armenia

Bahrein

Bangladesh

Brasile

Bosnia Erzegovina

Cile

Kuwait

Macedonia del Nord

Moldova

Oman

Panama

Perù

Repubblica Dominicana

Serbia

Montenegro

Kosovo