Coronavirus, l’annuncio del ministro Speranza: “Il vaccino Johnson sarà completato in Italia”

“Anche il vaccino contro il Covid a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato nel nostro Paese. Sono belle notizie che testimoniano come l’Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, visitando nel pomeriggio l’azienda farmaceutica Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone. “Ho visitato oggi l’azienda la casa farmaceutica – ha aggiunto – se si supereranno tutti i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vaccino sara’ qui che si completera’ parte del processo produttivo di AstraZeneca”.