Coronavirus, stretta della regione Lazio sulla movida: al lavoro ordinanza sull’obbligo di mascherina anche all’aperto

La Regione Lazio e’ al lavoro su un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all’esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all’affollamento incontrollato nei luoghi della movida. Piu’ volte l’assessore alla sanita’ della Regione Alessio D’Amato negli ultimi giorni ha richiamato all’importanza dell’uso della mascherina in determinate situazioni.

Il problema degli assembramenti a causa della movida “o si risolve con grande senso di responsabilita‘, ma mi pare che finora non vi e’ stato, oppure dovremo adottare dei provvedimenti di natura amministrativa che prevengano la diffusione del virus”, ha detto l’assessore alla Sanita’ e integrazione sociosanitaria alla Regione Lazio Alessio D’Amato. “Non scordiamoci quello che e’ accaduto e che sta accadendo il Catalogna che non e’ molto distante da noi, Barcellona e’ un luogo principe della movida in Europa e purtroppo l’amministrazione e’ stata costretta a dire ai cittadini di rimanere a casa. Quindi se noi vogliamo evitare questo dobbiamo avere un grande senso di responsabilita’. Ecco perche’ stiamo cercando di capire qual e’ la soluzione migliore, potrebbe essere anche un’ordinanza“, ha aggiunto l’assessore alla Sanita’.