Coronavirus: Madonna pubblica video cospirazionista sul vaccino, Instagram lo censura

Madonna è stata censurata da Instagram dopo avere condiviso un video cospirazionista: nel post si affermava che il vaccino per il Coronavirus esiste già, ma è stato nascosto per “lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi“.

Instagram ha oscurato il video, aggiungendo la didascalia: “Informazioni false“.

La piattaforma ha anche indirizzato gli utenti a una pagina di debunking delle affermazioni contenute nel video condiviso dalla pop star, sottolineando che non esiste ancora un vaccino contro il Coronavirus.

Il video è stato successivamente cancellato dalla pagina, ma non prima che i fan la criticassero aspramente per la decisione di condividere il post.