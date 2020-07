Coronavirus, mancata vaccinazione: 80 milioni di bimbi a rischio morbillo

Un’epidemia, quella del coronavirus, che ha avuto tanti effetti collaterali e potrebbe presto causarne un’altra: nel mondo 80 milioni di bambini sono a rischio morbillo, come conseguenza diretta della mancata vaccinazione durante la pandemia di Covid-19. A lanciare l’allarme è il Fondo Onu per l’Infanzia (Unicef), confermando che al momento nei Paesi del Sud del mondo ma anche in quelli del Nord, un numero molto elevato di bambini non è più immunizzato.

Sempre secondo la stessa fonte, a causa della crisi sanitaria da Coronavirus almeno 30 campagne di vaccinazioni anti-morbillo sono saltate e sono tutt’ora cancellate in 68 nazioni: un danno globale e senza precedenti dagli anni ’70 del secolo scorso. Il vaccino in questione protegge anche i piccoli da tetano, polio e febbre gialla.

Ora Onu e autorità sanitarie temono nei prossimi mesi nuovi focolai epidemici di morbillo e altre malattie gravi. Già prima dell’inizio della pandemia di Covid-19, negli ultimi due anni Unicef aveva registrato uno stallo della copertura immunitaria per queste patologie, ora ulteriormente peggiorata da mesi di mancate vaccinazioni.

Un’allarme che riguarda in primis i Paesi dell’Africa e dell’Asia, già colpiti e dai sistemi sanitari carenti, ma tocca anche nazioni a reddito medio, quali Brasile, Venezuela e Messico – al momento epicentri del Coronavirus – dove nel 2019 le campagne di vaccinazione del morbillo erano già diminuite del 20%.

I primi campanelli d’allarme si sono già manifestati, ad esempio in Vietnam, dichiarato ‘libero’ dal morbillo dal 2015, ma dove lo scorso maggio sono stati registrati 341 casi. In Repubblica Centrafricana, Medici senza frontiere ha censito almeno 26 mila casi negli ultimi 7 mesi e ora i bambini da vaccinare sono 1,9 milione. Nella Repubblica democratica del Congo, alle prese con un’epidemia di morbillo da giugno 2019, in tutte le 26 province, nel 2020 un migliaio di bambino è già deceduto, 7 mila in un anno, e 380 mila sono stati infetti.