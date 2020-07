Coronavirus, dalle mascherine alla ventilazione: come tornare a scuola in sicurezza secondo l’OMS

“Ad oggi sono stati segnalati pochi focolai che coinvolgono bambini o scuole. E il piccolo numero di focolai, segnalati tra il personale docente e non, suggerisce che la diffusione di Covid-19 all’interno di contesti educativi potrebbe essere limitata“: lo ha precisato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un focus dedicato al Coronavirus e alle scuole.

Secondo gli esperti OMS, “bambini e adolescenti fino a 18 anni rappresentano dall’1 al 3% delle infezioni segnalate, anche se questa fascia d’età costituisce il 29% della popolazione mondiale“. “Ma se i bambini sembrano meno colpiti possono anche avere un numero maggiore di contatti nelle scuole. Sono in corso degli studi per valutare il rischio di infezione nei bambini e per comprendere meglio la trasmissione in questa fascia di età“.

Dato che i bambini “hanno generalmente una malattia più lieve e un minor numero di sintomi, a volte i casi possono passare inosservati. E’ importante sottolineare che i primi dati degli studi suggeriscono che i tassi di infezione tra gli adolescenti possono essere più alti rispetto ai bambini più piccoli. E alcuni studi di modellizzazione suggeriscono che la riapertura delle scuole potrebbe avere un piccolo effetto su una più ampia trasmissione nella comunità“.

Per un rientro a scuola in sicurezza gli esperti dell’OMS invitano a tenere conto del tasso di circolazione del virus, ma anche a rispettare misure di igiene e distanziamento, adottare una ventilazione naturale dei locali evitando il ricircolo d’aria e a far sì che chi sta male resti a casa.

Quanto alle mascherine, “la decisione di indossarle dipende dalla valutazione del rischio. Ad esempio, quanto è estesa Covid-19 nella comunità? La scuola può garantire una distanza fisica di almeno 1 metro? Ci sono studenti o insegnanti con problemi di salute?“.

Le mascherine in tessuto “sono raccomandate per prevenire la trasmissione nella popolazione generale nei luoghi chiusi, in particolare laddove non è possibile effettuare il distanziamento. Ciò potrebbe includere la scuola. Possono anche aiutare a proteggere gli altri, perché chi le indossa può essere infetto prima che compaiano i sintomi della malattia“.

“E’ importante che chiunque si senta male resti a casa e chiami il medico“.

“Se possibile, utilizzare una ventilazione pulita e naturale all’interno degli edifici, senza ricircolo d’aria. Se è necessario ricircolo d’aria, i filtri e i sistemi di condizionamento devono essere puliti regolarmente e sostituiti secondo le istruzioni del produttore. I sistemi di riscaldamento e raffreddamento dovrebbero essere ben tenuti“.

Attenzione ai bambini più piccoli, che “possono trovare più difficile aderire al distanziamento fisico o all’uso appropriato delle mascherine“. Mentre “l’igiene delle mani e le misure di pulizia ambientale dovrebbero essere implementate per limitare l’esposizione. E le scuole dovrebbero prendere in considerazione la formazione del personale e degli studenti“. Le scuole dovrebbero applicare la politica di “stare a casa in caso di malessere“, e considerare le opzioni per uno screening all’arrivo. L’OMS invita a garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone nei locali della scuola e nelle aule.

Le opzioni di tele-didattica e di apprendimento a distanza “dovrebbero essere adattate alla situazione“.