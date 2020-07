Coronavirus, Mattarella: “Ora va ricostruito il tessuto sociale e rilanciata la fiducia nel futuro”

“Adesso l’impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare i rischi che si manifestano e rilanciare la fiducia nel futuro. Il virus ha superato frontiere, messo in discussione modi di vita consolidati“: lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio, trasmesso su Rai1, a “L’Italia con Voi”. “La collaborazione e il coordinamento della comunità internazionale sta riconducendo gradualmente alla normalità anche nei collegamenti, del resto soltanto conoscenza condivisa e un’efficace azione corale a difesa della salute da parte di tutti i paesi possono permettere di sconfiggere la malattia“.

“Nei tanti borghi e città d’Italia questa stagione è stata accompagnata da lutti e patimenti, a cui si è aggiunto il dolore di non poter celebrare i funerali dei defunti; emergenza ora fortunatamente superata“.