Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Boccia dice che lo “stato d’emergenza è la nostra Arca di Noè”. Ha ragione: anche in questo caso è pensata soprattutto per salvare specie a rischio estinzione, come grillini, piddini e renziani che fanno i ministri e occupano poltrone senza il consenso popolare”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.