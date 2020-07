Coronavirus: Meloni a Speranza, ‘comportamenti corretti? Anche per clandestini…’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Caro Speranza, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro di violare pure la quarantena, come accaduto a Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia…”. è la risposta del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Facebook al ministro della Salute Roberto Speranza, che oggi ha parlato di contagi Covid e dei ‘comportamenti corretti’ da seguire. Il leader di Fdi ha richiamato polemicamente quanto accaduto questa mattina a Gualdo Cattaneo, dove 23 migranti hanno violato la quarantena fuggendo dal centro di accoglienza.