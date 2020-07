Coronavirus, il Ministero rettifica i dati di oggi: boom di migranti positivi nelle Regioni del Sud, non indicati nel bollettino ufficiale

Il Ministero della Salute ha appena rettificato i dati sulla pandemia di Coronavirus comunicati oggi pomeriggio in modo erroneo nel bollettino ufficiale, aggiungendo 19 nuovi casi in Sicilia relativi a immigrati sbarcati sulle coste del Sud Italia. In base alla rettifica, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 163 guariti e 212 nuovi casi su 48.170 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,44% dei test processati, una percentuale comunque inferiore rispetto a quelle dei giorni scorsi.

La Regione più colpita resta la Lombardia (53), ma spiccano i dati delle Regioni del Sud dove si continuano a registrare aumenti giornalieri tutti legati agli sbarchi dei clandestini. Soltanto oggi ne abbiamo 29 in Campania, 19 in Sicilia, 5 in Calabria e 4 in Puglia. La Regione Basilicata segnala che il notevole incremento dei casi dell’ultima settimana è dovuta a casi di importazione: 38 migranti del Bangladesh, 11 dei quali trasferiti a Roma in apposita struttura (Ospedale Celio) dove ci sono già altri 13 pakistani sbarcati in Calabria la scorsa settimana.

Intanto pochi minuti fa il premier Conte ha prorogato lo stato d’emergenza al 15 Ottobre.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

246.488 casi totali



35.123 morti

198.756 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.609, così suddivisi:

749 (+9) ricoverati in ospedale ( 5,9% )

( ) 40 (-5) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 11.820 (+24) in isolamento domiciliare ( 93,8% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: