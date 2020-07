Coronavirus, Miozzo (CTS): “Siamo ottimisti anche se 200 nuovi contagi al giorno ci tengono svegli la notte”

In riferimento all’ipotesi di una seconda ondata di contagi di Coronavirus, secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e direttore della Protezione civile, Agostino Miozzo: “Non possiamo escluderla ma adesso siamo più preparati – ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera – All’inizio abbiamo visto persone arrivare con i polmoni devastati. Ora chi ha la febbre si isola, le terapie intensive funzionano. Il sistema di tracciamento è attivo in tutta Italia. Siamo ottimisti anche se 200 nuovi contagi al giorno ci tengono svegli la notte“.

Riferendosi ai primi momenti del’emergenza, Miozzo ha rivelato che la scelta più dolorosa è stata quella di vietare i funerali: “Nel momento di massima disperazione abbiamo impedito alle persone di dare l’ultimo saluto ai propri cari. L’abbiamo fatto come protezione, ma è una cosa che ci porteremo dentro“.