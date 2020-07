Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Imbecille chi dice che il virus è morto”

“Il virus è più vivo che mai e circola fra di noi, altrimenti non ci sarebbero i focolai. Quegli imbecilli che dicono che è clinicamente morto lasciateli nelle altre categorie“. Lo ha chiarito il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito nel corso della trasmissione In vivavoce su Radio 1.

“Sono fiducioso per la risposta che ha dato l’Italia ma sono preoccupato per quello che l’Italia rischia di non fare perché vedo un pericoloso rilassamento, una campagna per dire ‘non vi preoccupate, non succede niente’, ma i focolai sono la spia che il virus è tra noi e circola. E’ sempre lo stesso e non lo abbiamo eliminato”, ha detto. “Non è vero che il virus è sparito col sole. Non è vero che l’abbiamo debellato, conm misure che nella pratica non esistono. Non abbiamo un vaccino, non esistono farmaci efficaci, quindi abbiamo un solo modo per controllarlo che è quello di proteggerci e proteggere gli altri. Se non riusciamo a capire questo non riusciremo ad andare avanti in questa epidemia“, ha ribadito.