Coronavirus, le ultime news: 14,6 milioni di contagi nel Mondo, oltre 140mila morti in USA e 80mila in Brasile

Sono ormai oltre 14,6 milioni (14.655.405) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 609.806, mentre le guarigioni sono 8.288.193.

In totale, oltre 140mila persone sono morte negli Stati Uniti per il Covid-19, secondo la JHU. In dettaglio, i decessi sono 140.905 e i contagi sono 3.829.920. Di questi, 41.203 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 321.

Il Brasile ha superato gli 80mila decessi a causa del Covid-19 per oltre 2,1 milioni di casi confermati.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute brasiliano, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 632 nuovi decessi, facendo salire il dato complessivo a 80.120. Le autorità sanitarie brasiliane hanno registrato ieri 20.257 nuovi casi, che portano il conteggio globale a 2.118.646 casi positivi.

In Argentina il Ministero della Salute ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 3.937 nuovi casi di positivi al Coronavirus e 113 morti.

In Ecuador il Ministero della Salute dell’Ecuador ha riferito che il Paese si avvicina ai 75mila casi confermati, dopo avere registrato oltre 600 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Le autorità sanitarie ecuadoriane hanno registrato ieri 607 nuovi positivi, che hanno portato il bilancio complessivo del Paese a 74.620.