Coronavirus, le news dal Mondo: 80mila nuovi casi tra USA e Brasile, in Belgio nuove misure per evitare il lockdown

I casi totali confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 16.426.919: è quanto riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 653.353, mentre le guarigioni sono 9.531.059.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 57.039 nuovi contagi e 679 decessi, secondo la JHU. Il totale sale rispettivamente a 4.290.237 e 148.201.

Altri 23.000 nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Brasile dove i contagi totali sono arrivati a 2.442.375. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 614, facendo salire il bilancio a 87.618.

In Belgio scattano nuove drastiche restrizioni per evitare il lockdown totale per l’aumento di casi di coronavirus.

E’ stato deciso il coprifuoco notturno nella provincia di Anversa, dalle 23 alle 6 del mattino.

Da domani i contatti al di fuori della famiglia non dovranno superare 5 persone per 2 settimane mentre sono attualmente consentiti incontri con 15 diverse persone ogni settimana.