Coronavirus, le news dal Mondo: in Brasile oltre 41mila nuovi casi, “negli USA la situazione è seria”

Sono ormai 13.290.153 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 577.980, mentre le guarigioni sono 7.374.484.

In Brasile sono stati registrati altri 41.857 casi nelle ultime 24 ore e 1.300 morti: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali segnalando che il totale dei contagi è salito a 1.926.824 mentre il bilancio dei decessi è arrivato a 74.133.

Negli Stati Uniti è stato registrato un nuovo record di casi in Texas: nelle ultime 24 ore sono state confermati 10.745 nuovi contagi, facendo salire il totale a 275.058 mentre i decessi sono almeno 3.322.

L’immunologo Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, prevede che un vaccino per il Coronavirus dovrebbe essere pronto “entro il prossimo anno, anno e mezzo“.

Lo scienziato ha riferito di aver avuto rassicurazioni dalle aziende produttrici che saranno in grado di realizzare fino ad un miliardo di dosi, consentendo di distribuirlo non solo negli Stati Uniti ma anche nel mondo.

Durante una tavola rotonda alla Georgetown University, Fauci ha affermato che il Coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola, “la madre di tutte le pandemie” che ha ucciso 50 milioni di persone nel mondo. “Negli USA la situazione è seria“, ha dichiarato.

Il Paese ha registrato finora oltre 3,4 milioni di casi e 136mila morti, con una curva dei contagi in salita in 37 Stati con record in Florida, Texas e Arizona.