La Cina ha registrato 22 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 17 dei quali nello Xinjiang. Secondo quanto riporta il Quotidiano del Popolo, da ieri non ci sarebbero state vittime per il Covid-19. I casi attivi sarebbero 249, mentre 5 pazienti si trovano in gravi condizioni.

Coronavirus, le news dal Mondo: in 24 ore oltre 63mila nuovi casi in USA e 23mila in Brasile, solo 22 in Cina

I casi totali confermati di Coronavirus nel Mondo sono 14.457.916: lo riporta l’ultimo aggiornamento…

