Coronavirus, le news dal Mondo: quasi 53mila casi in un solo giorno in USA, Trump insiste: “Prima o poi sparirà”

I casi totali di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 10.668.410: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 515.694, mentre le guarigioni sono 5.464.430.

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di casi rilevati in un solo giorno: ben 52.982, secondo la JHU. In tutto i contagi sono saliti a 2.686.249, con 128.062 vittime.

Dallo scorso 10 giugno sono più che raddoppiati i contagi tra i militari statunitensi in servizio. I casi totali sono arrivati a 12.521. Nella Air Force lo scorso 15 giugno erano 700 e il 29 giugno sono saliti a 1.366: lo hanno confermato funzionari della Difesa.

“Penso che ad un certo punto sparirà. Lo spero“: lo ha affermato il presidente Donald Trump in un’intervista a Fox News insistendo sul fatto che il Coronavirus prima o poi se andrà, da solo, e comunque, ha aggiunto, “avremo molto presto un vaccino“.

In Colombia sono stati superati i 100.000 contagi di Coronavirus, secondo i dati diffusi dal Ministero della Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.163 nuovi casi che hanno portato il totale a 102.009.

Il bilancio dei decessi è salito a 3.470, compresi gli altri 136 morti di ieri.

In Cina, secondo quanto riporta il People’s Daily China, non si sono registrati nuovi decessi e solo 3 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. A questi vanno aggiunti due casi asintomatici.

In totale al momento in Cina si registrano solo 416 casi di positivi, di cui sette i condizioni “critiche”.

In Giappone, nelle ultime 24 ore la capitale ha registrato 107 nuove infezioni e per la prima volta dal 2 maggio il dato supera quota 100. Dal 24 giugno il numero di nuovi casi giornalieri si era tenuto stabilmente intorno a 50.

Il Paese dall’inizio dell’epidemia ha registrato circa 19mila casi e 975 morti.