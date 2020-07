Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo record di contagi negli USA, oltre 65mila in 24 ore

Sono 12,2 milioni (12.265.370) i contagi totali di Coronavirus rilevati nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 554.843, mentre le guarigioni sono 6.735.876.

Negli Stati Uniti è stato registrato un nuovo record di contagi: oltre 65mila in 24 ore secondo la JHU.

In totale i casi nel Paese sono 3,11 milioni, le vittime oltre 133mila.

Le autorità sanitarie hanno reso noto che in Florida è deceduto un altro bimbo di 11 anni, morto per complicazioni legate al Coronavirus. E’ il quarto minorenne deceduto nello Stato USA per il Covid-19.

Il Messico ha registrato un nuovo record giornaliero, con 7.280 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute: il totale dei casi accertati dal 28 febbraio sale a 282.283, mentre sono 33.526 i decessi. Il numero di nuovi decessi nelle ultime 24 ore è 730.

Nonostante il record di casi in una sola giornata, le autorità sanitarie sostengono che la tendenza generale è al ribasso sia per contagi che per i decessi, nonostante le riaperture in atto da settimane.