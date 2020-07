Coronavirus, le news dal Mondo: il contagio dilaga negli USA, nuovo record di casi in 24 ore

Sono 13.767.548 i casi totali confermati di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 589.211, mentre le guarigioni 7.687.152.

E’ stato registrato un nuovo record di contagi da Coronavirus negli Stati Uniti: 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.576.156 e 138.358.

I contagi stanno aumentando in 41 Stati, con 56mila persone attualmente ricoverate.

Alcuni Stati, come Florida e Texas, stanno registrando un record dopo l’altro di infezioni e vittime.

Secondo l’immunologo Anthony Fauci sono i giovani la nuova fonte di infezione dei contagi.

Il Canada ha esteso di altri 30 giorni, fino al 21 agosto, le restrizioni sui viaggi per e da gli Stati Uniti per limitare i contagi : lo ha annunciato via Twitter il premier Justin Trudeau, spiegando che la decisione è stata presa “per tenere al sicuro la popolazione di entrambi gli Stati“. Le misura vieta tutti i viaggi “non essenziali“.

In Brasile i casi di superano i 2 milioni (2.012.151), mentre i morti sono 76.688: dati che pongono il Paese sudamericano al 2° posto per casi e vittime dopo gli Stati Uniti.

Le restrizioni adottate da sindaci e governatori brasiliani sono state allentate in molte aree, come a Rio de Janeiro, dove oggi riaprono spiagge ed attrazioni turistiche.

La Cina ha registrato 10 nuovi casi di contagio sintomatici nelle ultime 24 ore: di questi, 9 sono considerati importati e sono stati individuati in Guangdong, Jiangsu, Shandong, Guangxi, Shaanxi e a Shanghai.

La Commissione nazionale per la salute ha registrato anche cinque casi di asintomatici, che in Cina vengono conteggiati separatamente.

Lo Stato australiano di Victoria ha registrato un nuovo record: 428 casi nelle ultime 24 ore, mentre a Melbourne continua il lockdown imposto 10 giorni fa. “Sono numeri sono molto impegnativi, abbiamo sempre detto che sarebbe peggiorato prima di migliorare“, ha sottolineato il premier Daniel Andrews.

In totale, l’Australia ha registrato finora 10.810 contagi e 113 morti.